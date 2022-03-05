Вице-премьер Борисов: Кризис в России может продлиться три-пять месяцев

Заместитель председателя правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов предположил, сколько может продлиться кризисный период в России.

"Я надеюсь, он будет длиться не очень долго: может быть, квартал, может, четыре-пять месяцев", - сказал он "Известиям".

Он отметил, что санкции Запада стали серьезным вызовом для российской промышленности, однако кабмин принимает эффективные меры использования бюджетных средств. Принятые меры, по мнению Борисова, помогут различным отраслям безболезненно пройти этот период.

Ранее российский миллиардер Олег Дерипаска предрек стране "жесточайший" и продолжительный кризис из-за ситуации на Украине. Бизнесмен заявил, что его высказывания на тему конфликта и кризиса не приветствуются.

"Мы с такими вызовами еще не сталкивались никогда. Железный занавес уже опустили. Меня очень просят это не говорить на эту тему... я бы очень хотел, чтобы установился мир", - заявил Дерипаска.

"Кризис минимум года на три, жесточайший. Умножайте кризис 98-го года на три", - прогнозирует Дерипаска.