"Уралкалий" опубликовал финансовую отчетность по МСФО за 2021 год

Один из крупнейших мировых производителей калия - компания "Уралкалий" опубликовала финансовую отчетность за 2021 год, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), аудированную АО "Делойт и Туш СНГ" и утвержденную советом директоров компании, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, в 2021 году выручка выросла на 54% и составила $4 155 млн. Чистая выручка выросла на 62% и составила ;3 480 млн. EBITDA3 выросла на 109% и составила $2 556 млн. Денежная себестоимость реализованной продукции составила $37,5 доллара за тонну

Средняя экспортная цена тонны хлористого калия на условиях FCA выросла на 80% и составила $299.

Объем производства в 2021 году составил 12,3 млн тонн хлористого калия. Объем продаж составил 12,0 млн тонн хлористого калия.

Кроме того, в июне "Уралкалий" впервые в своей истории и первым среди производителей минеральных удобрений в Центральной и Восточной Европе подписал соглашение с 18 банками о получении крупнейшего в России и СНГ синдицированного кредита с привязкой к динамике показателей устойчивого развития на сумму $1250 млн.

В декабре внеочередное общее собрание акционеров компании приняло решение выплатить дивиденды по размещенным привилегированным акциям "Уралкалий" по итогам девяти месяцев 2021 года, дивиденды по размещенным обыкновенным акциям "Уралкалий" не выплачивать.

Гендиректор "Уралкалий" Виталий Лаук отметил, что в течение отчетного периода на мировом калийном рынке сохранялась благоприятная конъюнктура, что позитивно отразилось на ключевых операционных результатах "Уралкалия".

"Гибкость продаж компании обеспечила оптимальный и сбалансированный объем производства в 2021 году на фоне общего роста цен на хлористый калий и его ограниченного предложения. Группа "Уралкалий", осуществляя свою операционную деятельность в обычном режиме, внимательно следит за развитием текущей геополитической ситуации и будет делать все от нее зависящее для сохранения эффективного взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами", - заявил он.