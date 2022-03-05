Путин посетит "Аэрофлот" в преддверии 8 Марта

Президент России Владимир Путин сегодня посетит авиационный учебный центр "Аэрофлота", где в преддверии Международного женского дня встретится с женщинами, работающими в российских авиакомпаниях. Также глава государства осмотрит тренажеры для подготовки летного состава.

Отметим, что визит в "Аэрофлот" президент собирается нанести в один из самых непростых моментов в истории отечественной гражданской авиации. Из-за санкций, введенных после начала военной операции РФ на Украине, авиакомпании рискуют остаться без самолетов – даже если они не вернут иностранные суда, то со временем не смогут гарантировать их безопасную эксплуатацию без ремонта, обслуживания и запчастей производителей. Также без иностранных запчастей со временем перестанут летать и российские "СуперДжеты", состоящие на 50% и более процентов из иностранных комплектующих.

Примечательно, что визиту Путина в "Аэрофлот" предшествовали слухи об отъезде из страны гендиректора компании Михаила Полубояринова. Правда, пресс-служба перевозчика опровергает эту информацию, но сам Полубояринов пока на публике не появлялся. Источник "Коммерсанта" заявляет, что главу "Аэрофлота" "не отпустили". Ранее сообщалось, что гендиректор "Победы" (входит в группу "Аэрофлот") Андрей Калмыков ушел со своего поста и уехал за границу.