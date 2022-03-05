05 Марта 2022
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Экономика За рубежом
санкции (2016) | Фото:voicesevas.ru/

Сингапур ввел санкции против ЦБ и российских банков

Финансовым учреждениям Сингапура будет запрещено вести бизнес с четырьмя российскими банками в рамках санкций в отношении РФ.

Так, с банками ВТБ, "Россия", Промсвязьбанк и ВЭБ.РФ запрещается работать всем финансовым институтам страны, включая банки, финансовые и страховые компании, посредников, биржу и любых поставщиков платежных услуг.

Также в Сингапуре запрещается заключение сделок и предоставление финансовых услуг для привлечения капитала правительству России и Центральному банку РФ.

Кроме того, санкционные меры включают запрет на содействие любым транзакциям, связанным с криптовалютой.

Помимо этого, власти страны ввели экспортный контроль в отношении товаров военного назначения и электроникой, передает Regnum.

Ранее министерство торговли США ввело режим ужесточенного экспортного контроля в отношении 91 организации и лица, связанных с РФ. Решение принято на фоне начавшейся военной операции на Украине.

В отношении 86 подпавших под ограничительные меры организаций и лиц будет действовать политика отказа в предоставлении экспортной лицензии. В отношении ещё пяти субъектов – холдинга "Российские космические системы", компаний "Элара", "Элемент", "Радиоавтоматика" и АО "Научно-исследовательский институт "Субмикрон" – также в целом будет действовать политика отказа в выдаче экспортной лицензии, однако возможны исключения, если речь будет идти о "поддерживаемых правительством США космических программах".

Теги: сингапур, санкции, банки



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