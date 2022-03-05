05 Марта 2022
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Политика В России Украина Москва
Красная площадь в Москве (2021) | Фото: Накануне.RU

Россия не имеет цели разделения Украины на части, - Песков

Россия, проводя военную операцию, не ставит своей целью разделение Украины на части, а лишь добивается обеспечения гарантий собственной безопасности.
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"После государственного переворота 2014 г. Украина стала подвержена влиянию нацистской идеологии. <...> Мы хотим освободить её от этой идеологии. Кроме того, на Украине увеличилось присутствие натовской инфраструктуры, которая напрямую угрожает безопасности России. <...> Мы не ставим целью разделить украинскую территорию на части, но добиваемся обеспечения гарантий собственной безопасности", - сказал в интервью телеканалу "Sky news Arabia" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Москва добивается того, чтобы "в Европе был изменен баланс в сфере безопасности", и чтобы на Украину больше не поставлялись вооружения со стороны стран – членов НАТО. Песков напомнил, что Россия, признав независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и установив с ними дипломатические отношения, имеет перед ними обязательства, в том числе и в области безопасности. В этой связи, по его словам, Россия проводит мероприятия "по разоружению Киева", который своими действиями также угрожает безопасности ДНР и ЛНР.

Теги: Дмитрий Песков, Sky news Arabia



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