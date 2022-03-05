Gucci, Chanel, Cartier и другие: из России уходят люксовые бренды

Иностранные люксовые бренды (одежда, обувь, аксессуары, ювелирные украшения) приостанавливают работу в России.

Об уходе с закрытием магазинов уже сообщили такие бренды как Kering (Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent), Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), Hermes, Chanel и Cartier, пишет "Коммерсант".

Так, LVMH временно закроет 124 магазина в России. Также компания намерена сделать пожертвование в размере 5 млн евро Международному комитету красного креста.

Chanel объяснила закрытие 17 магазинов неопределенностью ситуации. Hermes временно приостановит работу трех магазинов. Kering закроет два магазина. Она намерена поддерживать 180 своих сотрудников в России.

Компании принимают решение о выходе из России или о приостановке деятельности в связи с военной операцией РФ на Украине, которая проводится с 24 февраля по приказу президента Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что люксовые магазины в Москве (в том числе в таких универмагах как ЦУМ и ГУМ) намерены поднять цены на 20-30%. Впрочем, теперь эта информация частично становится неактуальной на фоне закрытия бутиков.