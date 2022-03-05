В Тюменской области проверят соблюдение закона о ценообразовании

В Тюменской области проверят соблюдение закона о защите прав потребителей и закона о ценообразовании, сообщили Накануне.RU в информационном центре областного правительства.

По поручению Генеральной прокуратуры и совместно с органами прокуратуры региона сформированы рабочие группы, которые и будут контролировать рост стоимости товаров в магазинах. Такое заявление сделала директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

"Совместно с органами прокуратуры Тюменской области уже с воскресенья, понедельника мы инициировали совместные межведомственные проверочные мероприятия на предмет соблюдения законодательства в ценообразовании. Уже сформированы рабочие группы, которые на сегодняшний день реализуют проверочные мероприятия по соблюдению закона по защите прав потребителей, по соблюдению закона по ценообразованию. Полагаем, что контрольные, профилактические мероприятия будут иметь действия по стабилизации ситуации на рынке", - заявила чиновница.

Как сообщало Накануне.RU, в начале месяца полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами регионов. Одной из тем обсуждения стали цены на продовольственные и непродовольственные товары в округе. Якушев поручил взять их под строгий контроль.

Напомним, ранее стало известно, что Госдума готовит варианты поддержки бизнеса и россиян в условиях давления на страну со стороны Запада. Их обсудят на заседании Совета Госдумы 14 марта.