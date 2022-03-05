На Урале вынесли приговор водителю, насмерть сбившему 10 летнего ребенка

В Белоярском суд приговорил к колонии местного жителя, насмерть сбившего 10-летнего ребенка. Трагедия произошла в августе прошлого года, когда виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, 4 августа Масленников двигался на "ВАЗ-21053" по ул. Уральская в пос. Белореченский Белоярского района. Мужчина выехал на обочину, где и сбил малолетнего. "Скорой помощи" ребенок не дождался.

Согласно п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ Белоярским районным судом Масленникову назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также лишения права управления транспортным средством на срок 2 года 11 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.