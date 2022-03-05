05 Марта 2022
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Экономика В России
Международный аэропорт им. Матвея Платова в Ростое-на-Дону (2018) | Фото:великиеимена.рф

Ограничения на полеты в аэропорты юга России продлены до 14 марта

Ограничения для полетов гражданских самолетов на юг России продлены до 14 марта, об этом СМИ сообщают со ссылкой на оператора кубанских аэропортов – компанию "Аэродинамика (ранее "Базэл Аэро"). Информацию также подтвердили в пресс-службе аэропорта "Симферополя".

1 марта Росавиация уже продлила запрет на полеты в 11 аэропортов России на юге страны до утра 8 марта.

Ограничения были введены в день начала военной операции РФ на Украине (24 февраля) и изначально действовали до утра 2 марта. Под запрет попали полеты в аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя. Сообщалось о задержках и отмене сотен рейсов.

Теги: ограничения, аэропорты, военная операция, запрет



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