Яхты Мордашова и Тимченко конфискованы в Италии, - La Repubblica

Яхты российских бизнесменов Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко конфискованы в Италии, сообщает La Repubblica.

Яхта "Леди М" Мордашова — основного акционера "Северстали" — задержана в порту города Империя. "Лена" совладельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Тимченко — в Сан-Ремо.

Кроме того, в Тоскане конфискована вилла экс-депутата Госдумы Олега Савченко, передает Regnum.

Напомним, во Франции задержаны уже три российских судна и одна яхта. Как сообщил посол РФ в Париже Алексей Мешков, российские суда задерживаются "практически без каких-либо объяснений".

3 марта глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил, что французская таможня произвела изъятие яхты Amore Vero в городе Ла-Сьота. Судно принадлежит, по данным Ле Мэра, компании, основным акционером которой, якобы, является Игорь Сечин.

Кроме того, Forbes сообщал, что у российского миллиардера Алишера Усманова, который попал под санкции ЕС, немецкие власти конфисковали яхту стоимостью около 600 миллионов долларов.