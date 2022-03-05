05 Марта 2022
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Общество Свердловская область
кран, вода (2019) | Фото:Накануне.RU

Свердловский "Т Полюс" и ЕТК объявили об особом режиме работы в праздничные дни

Свердловский филиал группы "Т Плюс", АО "Екатеринбургская теплосетевая компания", Первоуральские и Нижнетуринские тепловые сети объявили об особом режиме работы на протяжении всех праздничных дней. С 6 по 8 марта включительно компании будут в круглосуточном режиме работать над обеспечением потребителя надежным и бесперебойным энергоснабжением.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения "Т Плюс", котельные и теплоэлектростанции уже подготовлены, а необходимый запас резервного топлива создан. Бригады линейного персонала также будут дежурить 24 часа в сутки, чтобы в кратчайшее время устранить какие-либо технологические нарушения. Кроме того, за состоянием сетей будут следить 10 восстановительных бригад, в помощь которым выделено 18 единиц спецтехники.

На энергообъектах также усилили контрольно-пропускной режим, чтобы обеспечит антитеррористическую и противодиверсионную защищенность. Бригады сотрудничают с органами МВД и подразделениями МЧС России по Свердловской области для случаев возникновения повреждений или чрезвычайных ситуаций.

Теги: Т Плюс, ЕТК, праздничные дни, режим работы



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