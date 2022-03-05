"Аэрофлот" опровергает отъезд из России своего гендиректора Михаила Полубояринова

В СМИ и Telegram-каналах появилась информация о том, что гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов покинул Россию и не выходит на связь с начала этой недели. В пресс-службе перевозчика опровергают слухи: "Глава "Аэрофлота" находится в Москве на рабочем месте и исполняет должностные обязанности". "Коммерсант" со ссылкой на свои источники пишет, что Полубояринова "не отпустили".

Еще один слух гласит, что ио руководителя "Аэрофлота" назначили (или могут назначить) главу авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") Сергей Александровского. Издание пишет, что речь может идти об объединении авиапарков двух компаний в единый флот.

Отметим, накануне стало известно об уходе с поста гендиректора авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") Андрея Калмыкова. Он заявил, что останется в России и будет работать над другими проектами, но при этом уже около недели в Telegram-каналах ходит слух, что Калмыков в день начала военной спецоперации РФ на Украине уехал с семьей в Швейцарию.

Российские авиакомпании с введением санкций попали в крайне сложную ситуацию. Суда, находящиеся в лизинге (а это приличное число самолетов), требуют вернуть владельцам-лизингодателям. Есть вероятность, что самолеты будут национализированы и перевозчики оставят их внутри страны. Но основную проблему это не решит – иностранные производители самолетов отказались обслуживать самолеты своего производства в России и поставлять запчасти, это значит, что рано или поздно (если не будут сняты данные санкции) все иностранные самолеты в стране будут приземлены (да и российские тоже, учитывая, что до половины комплектующих в них – иностранные).