"Аэрофлот" опровергает отъезд из России своего гендиректора Михаила Полубояринова

05 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про Счастье и "мариупольский котел"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Самолёт А320 Airbus авиакомпании Аэрофлот (2020) | Фото: Накануне.RU

"Аэрофлот" опровергает отъезд из России своего гендиректора Михаила Полубояринова

В СМИ и Telegram-каналах появилась информация о том, что гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов покинул Россию и не выходит на связь с начала этой недели. В пресс-службе перевозчика опровергают слухи: "Глава "Аэрофлота" находится в Москве на рабочем месте и исполняет должностные обязанности". "Коммерсант" со ссылкой на свои источники пишет, что Полубояринова "не отпустили".

Еще один слух гласит, что ио руководителя "Аэрофлота" назначили (или могут назначить) главу авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") Сергей Александровского. Издание пишет, что речь может идти об объединении авиапарков двух компаний в единый флот.

Отметим, накануне стало известно об уходе с поста гендиректора авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") Андрея Калмыкова. Он заявил, что останется в России и будет работать над другими проектами, но при этом уже около недели в Telegram-каналах ходит слух, что Калмыков в день начала военной спецоперации РФ на Украине уехал с семьей в Швейцарию.

Российские авиакомпании с введением санкций попали в крайне сложную ситуацию. Суда, находящиеся в лизинге (а это приличное число самолетов), требуют вернуть владельцам-лизингодателям. Есть вероятность, что самолеты будут национализированы и перевозчики оставят их внутри страны. Но основную проблему это не решит – иностранные производители самолетов отказались обслуживать самолеты своего производства в России и поставлять запчасти, это значит, что рано или поздно (если не будут сняты данные санкции) все иностранные самолеты в стране будут приземлены (да и российские тоже, учитывая, что до половины комплектующих в них – иностранные).

Теги: аэрофлот, михаил полубояринов, опровержение, отъезд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети