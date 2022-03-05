Еще одно дело бывшего вице-мэра Екатеринбурга Контеева направлено в суд

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по еще одному уголовному делу бывшего замглавы администрации Екатеринбурга Виктора Контеева.

На этот раз экс-чиновник обвиняется по целому ряду статей УК РФ, среди "Вымогательство", "Покушение на убийство", "Мошенничество" и "Легализация имущества, добытого преступным путем". Как сообщили Накануне.RU в Генпрокуратуре, в конце декабря 2009 года обвиняемый с соучастниками возглавляемой им организованной группы совершил вымогательство у предпринимателя, требуя под угрозой применения насилия передачи доли в уставном капитале ООО "Урал".

По версии следствия, получив отказ, в апреле 2010 года вице-мэр разработал план убийства бизнесмена, довести который до конца ему не удалось по не зависящим обстоятельствам. Согласно материалам дела, после этого чиновник организовал хищение доли в 50% уставного капитала данного предприятия, а также легализовал полученное преступным путем имущество.

Сейчас расследование завершено, уголовное дело направлено в Сысертский районный суд Свердловской области. Как напомнили в Генпрокуратуре, в настоящее время обвиняемый уже отбывает наказание в 18 лет лишения свободы за ранее совершенные преступления.

Напомним, что Виктор Контеев с 2014 года находится за решеткой – ему назначили 18 лет колонии по целому ряду статей УК, среди которых вымогательство, получение взятки, организация убийства двух человек и другие. В конце мая прошлого года следователи допросили его дочь Екатерину.

Осенью в одной из больниц Екатеринбурга умер осужденный по "делу Контеева" криминальный авторитет.