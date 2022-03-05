05 Марта 2022
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Galaxy S20 - Fan Edition (2020) | Фото: Samsung

Samsung приостановила поставки всей продукции в Россию

Южнокорейская компания Samsung Electronics заявила о приостановке поставок продукции в Россию, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что приостановка коснется всех товаров компании, включая чипы, смартфоны и бытовую технику.

При этом Yonhap News со ссылкой на источник в компании сообщает, что эта мера вызвана логистическими проблемами и не связана с какими-либо санкциями.

Трудности возникли в связи с отменой на две ближайшие недели рейсов в Москву южнокорейских авиакомпаний Korean Air и Asiana Airlines, в том числе летавших через Москву в Европу транзитных грузовых рейсов, пишет Regnum.

Ранее сообщалось, что Южная Корея продолжит поставлять в Россию автомобили, смартфоны, стиральные машины и другую бытовую технику, несмотря на санкции США. В Министерстве торговли, промышленности и энергетики Республики сообщили, что американские санкции не распространяются на эти товары южнокорейского производства.

Также появлялась информация, что Южная Корея добилась исключения из санкций США против России взамен на собственный экспортный контроль такого же уровня.

Теги: Samsung, продукция, россия



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