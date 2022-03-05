05 Марта 2022
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Экономика В России
коллаж, увольнение, безработица, банкротство (2018) | Фото: Накануне.RU

Власти могут направить на поддержку рынка труда из-за санкций 160 млрд рублей

Российские власти подготовили первые меры для стабилизации ситуации с занятостью граждан в условиях санкций Запада и ухода с рынка РФ иностранных компаний.

Так, в блок "Поддержка рынка труда" проекта плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления попали пять инструментов общей стоимостью 160 млрд руб.

Речь идет об увеличении расходов на выплаты пособий по безработице россиянам в условиях роста численности безработных граждан. В бюджет на это планируется заложить 94 млрд руб. При этом размер пособия безработным останется прежним.

Исходя из максимального размера ежемесячного пособия по безработице на 2022 год в размере 12 тыс. 792 руб., власти могут охватить этой мерой как минимум 700 тыс. человек, пишут "Ведомости".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова американского лидера Джо Байдена о том, что экономика РФ шатается после введения санкций. По словам представителя Кремля, экономика России сейчас испытывает "серьезные удары".

Теги: рынок труда, пособия, безработица



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