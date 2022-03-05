05 Марта 2022
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Экономика В России
Сахар (2020) | Фото: Накануне.RU

ФАС напомнила о недопустимости создания искусственного дефицита сахара

Создание искусственного дефицита продуктов питания для поддержания ажиотажного спроса и завышенных цен недопустимо.

Как сообщили Накануне.RU в Федеральной антимонопольной службе России, в настоящее время запасов сахара достаточно для удовлетворения внутреннего спроса. Как отмечает ФАС, риски дефицита отсутствуют.

Как отмечает ведомство, необоснованное повышение цен нарушает антимонопольное законодательство. В этом случае служба обещает принимать соответствующие меры. В настоящее время власти проработали с торговыми сетями вопрос добровольного ограничения наценки на ряд социально значимых товаров, в том числе на сахар, до 5%.

Напомним, российским торговым сетям разрешили ограничивать продажу ряда социально-значимых товаров в одни руки. Как заявляет Минпромторг, это сделано для борьбы со спекулянтами.

Теги: ФАС, сахар, продукты питания



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