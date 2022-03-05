05 Марта 2022
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Никита Михалков (2020) | Фото: Накануне.RU

Украинский суд заочно арестовал российского режиссера Михалкова

Суд на Украине заочно арестовал российского режиссера Никиту Михалкова.

Как сообщила генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова, он подозревается в "посягательстве на территориальную целостность Украины".

"Мы запустили официальную процедуру объявления вас в международный розыск", - заявила Венедиктова на своей странице в Facebook.

Кинематографиста подозревают по статье 110 УК Украины - "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", сообщает ТАСС.

Теги: Украина, Михалков



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