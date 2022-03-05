05 Марта 2022
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Экономика В России
SWIFT (2018) | Фото: www.swift.com

ЕС может отключить от SWIFT новые российские банки

В Евросоюзе думают над очередным пакетом ограничительных мер против России из-за ситуации вокруг Украины.

Как сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, о санкциях может быть объявлено в ближайшие дни. Не исключается увеличение числа российских банков, которые будут отключены от SWIFT.

Как отметил Боррель, конкретных решений по тому или иному банку пока не было. Глава евродипломатии подчеркнул важность тех ограничений, которые уже были приняты Евросоюзом. Он считает "хорошей новостью" дефолт по российским рублевым облигациям, сообщает "Интерфакс".

Ранее Евросоюз опубликовал документ об отключении от SWIFT банков ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.

Теги: SWIFT, банки, санкции



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Ранее 02.03.2022 14:45 Мск ЕС отключил от SWIFT семь российских банков


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