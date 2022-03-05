05 Марта 2022
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Общество В России
TikTok (2021) | Фото: Накануне.RU

РКН потребовал от TikTok объяснить удаление новостей российских СМИ

Роскомнадзор потребовал от администрации соцсети TikTok объяснить причины удаления новостей, опубликованных в официальном аккаунте российского агентства РИА "Новости".

Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, эти действия нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. С мая 2021 года Роскомнадзор выявил семь фактов дискриминации официальных аккаунтов российских СМИ и общественных деятелей TikTok.

Ведомство обвинило соцсеть в открытой цензуре и потребовало снять все введенные ограничения.

4 марта Роскомнадзор принял решение о блокировке соцсети Facebook на территории РФ, так как соцсеть ограничила доступ к аккаунтам таких отечественных СМИ, как телеканал "Звезда", РИА Новости", Sputnik, Russia Today, сайтов "Лента.ру" и "Газета.ру".

Теги: РКН, TikTok, соцсети



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Ранее 05.03.2022 02:12 Мск В России ограничили доступ к Twitter

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Ранее 04.03.2022 21:21 Мск Роскомнадзор принял решение о блокировке социальной сети Facebook


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