РКН потребовал от TikTok объяснить удаление новостей российских СМИ

Роскомнадзор потребовал от администрации соцсети TikTok объяснить причины удаления новостей, опубликованных в официальном аккаунте российского агентства РИА "Новости".

Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, эти действия нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. С мая 2021 года Роскомнадзор выявил семь фактов дискриминации официальных аккаунтов российских СМИ и общественных деятелей TikTok.

Ведомство обвинило соцсеть в открытой цензуре и потребовало снять все введенные ограничения.

4 марта Роскомнадзор принял решение о блокировке соцсети Facebook на территории РФ, так как соцсеть ограничила доступ к аккаунтам таких отечественных СМИ, как телеканал "Звезда", РИА Новости", Sputnik, Russia Today, сайтов "Лента.ру" и "Газета.ру".