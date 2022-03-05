В России разрешили арест активов иностранцев

Российский президент Владимир Путин подписал указ, разрешающий арест активов иностранцев.

Как следует из сообщения Кремля, действие документа распространяется на всех иностранцев и лиц без гражданства, тогда как раньше ограничения были применимы только к гражданам США.

Речь идет о запрете на въезд в РФ, арест на территории России финансовых и иных активов, запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями граждан, попавших под санкции, запрет на распоряжение имуществом, находящимся в России и другие меры.