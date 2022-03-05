05 Марта 2022
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Политика В России
санкции (2014) | Фото:

Путин утвердил уголовную ответственность за призывы к антироссийским санкциям

Российский президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий, в том числе уголовную ответственность за призывы к введению западных санкций в отношении РФ.

Как следует из сообщения Кремля, в Уголовном кодексе появится новая статья - "Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц".

Призывы к антироссийским санкциям будут наказываться штрафом в размере до 500 тыс. руб. Также предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет.

Мера будет применяться в отношении россиян, которые до этого в течение года привлекались к административной ответственности за аналогичные правонарушения.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в Уголовном кодексе России может появиться статья за призывы ввести санкции против РФ. Так он прокомментировал соответствующие выступления Алексея Навального (он предлагал западным странам ввести санкции в отношении российских бизнесменов и чиновников).

Теги: Путин, санкции, уголовная ответственность



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