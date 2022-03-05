Ficth понизило рейтинги ряда российских энергетических компаний

Международное рейтинговое агентство Ficth понизило рейтинги российских энергетических компаний.

В списке упоминаются 11 компаний РФ. Среди них - "Интер РАО", Атомэнергопром, Русгидро, Мосэнерго, "Энел Россия" и ЭН+.

Напомним, международное рейтинговое агентство S&P вновь изменило кредитный рейтинг России. Долгосрочный суверенный кредитный рейтинг в иностранной валюте был понижен с «ВВ+» до «CCC-», а в национальной — с «ВВВ-» до «CCC-». Рейтинг помещен в список CreditWatch с негативным прогнозом.

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) оценило влияние санкций на доступные Центральному банку России валютные резервы. По мнению аналитиков, они сократились наполовину.