05 Марта 2022
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Экономика В России
Коллаж, убыль населения (2021) | Фото: Накануне.RU

Ficth понизило рейтинги ряда российских энергетических компаний

Международное рейтинговое агентство Ficth понизило рейтинги российских энергетических компаний.

В списке упоминаются 11 компаний РФ. Среди них - "Интер РАО", Атомэнергопром, Русгидро, Мосэнерго, "Энел Россия" и ЭН+.

Напомним, международное рейтинговое агентство S&P вновь изменило кредитный рейтинг России. Долгосрочный суверенный кредитный рейтинг в иностранной валюте был понижен с «ВВ+» до «CCC-», а в национальной — с «ВВВ-» до «CCC-». Рейтинг помещен в список CreditWatch с негативным прогнозом.

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) оценило влияние санкций на доступные Центральному банку России валютные резервы. По мнению аналитиков, они сократились наполовину.

Теги: Ficth, компании,



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Ранее 04.03.2022 09:16 Мск S&P: Международные санкции сократили доступные валютные резервы России наполовину


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