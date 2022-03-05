05 Марта 2022
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Пустые полки с сахаром в одном из магазинов Екатеринбурга (2021) | Фото: Накануне.RU

Минпромторг "ударил" по спекулянтам

Российским торговым сетям разрешили ограничивать продажу ряда социально-значимых товаров в одни руки.

Как заявляет Минпромторг, это сделано для борьбы со спекулянтами, сообщает РИА "Новости".

Напомним, Минпромторг России считает ограничение наценки на некоторые продукты пятью процентами эффективным шагом. Это позволит снизить стоимость основной потребительской корзины.

Как сообщала ранее Федеральная антимонопольная служба, работу с торговыми сетями по поручению правительства РФ провели антимонопольщики, Минпромторг и Минсельхоз. Вероятно, перечисленными ритейлерами дело не ограничится: в ФАС отмечают, что они просто первыми проинформировали службу о готовности ограничить наценки.

Теги: Минпромторг, спекулянты, продукты



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 02.03.2022 03:00 Мск Минпромторг назвал эффективным шагом ограничение наценки на ряд продуктов в 5%


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