Путин утвердил уголовную ответственность за фейки о российских военных

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложных данных в отношении Вооруженных сил (ВС) РФ, сообщает ТАСС.

Также были внесены поправки и в Административный кодекс, они предусматривают миллионные штрафы за распространение фейков о российских военных.

Напомним, сам законопроект был внесен еще в прошлом году спикером Госдумы Вячеславом Володиным и рядом других депутатов. Он был принят в первом чтении и, естественно, не предусматривал ситуации с военными действиями.

Сегодня уголовная ответственность за фейки была внесена в виде поправок ко второму чтению, законопроект принят сразу во втором и третьем чтении. Потом проект был оперативно рассмотрен и утвержден Советом Федерации. В силу закон вступает с сегодняшнего дня.

Закон предусматривает, что на срок до трех лет будут лишать свободы за изготовление и распространение фейков. Если деятельность осуществляется с использованием служебного положения, в группе или организованной группе лиц, с использованием интернета и других возможностей широкого распространения, то тогда наказание будет выше — от пяти до 10 лет лишения свободы. Если лицо, распространяющее фейки, заведомо знает, что они ложные, и они получили общественно опасные последствия, то тогда наказание до 15 лет лишения свободы.