05 Марта 2022
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Политика В России За рубежом
Компьютер (2020) | Фото: mos.ru/Евгений Самарин

Санкции ударили и по российским геймерам: Electronic Arts приостановит продажу компьютерных игр в России

Electronic Arts приостановит продажу компьютерных игр в России и Белоруссии из-за "конфликта, который разворачивается в Украине", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы приняли решение прекратить продажи наших игр и контента, включая пакеты виртуальной валюты, в России и Беларуси, пока продолжается этот конфликт. В результате наши игры и контент больше не будут доступны для покупки в нашем магазине в российском регионе на сайте Origin или в приложении EA, в том числе в игровых магазинах. Мы также работаем с нашими партнерами по платформе, чтобы удалить наши игры из их магазинов и прекратить продажу нового внутриигрового контента в регионе", - говорится в заявлении.

В группе сообщества социальной сети "ВКонтакте" интернет-пользователи уже сообщают о невозможности попасть на платформу.

Ранее EA удалила из FIFA 22 и NHL 22 российские команды и сборные.

Кроме того, "санкции" в отношении российских геймеров ввела также компания CD Projekt. Она также объявила о решении не продавать свои игры в России и Беларуси из-за вооруженного конфликта РФ и Украины. Ранее такую меру использовала Bloober Team.

Теги: компьютерная игра, видеоигра, санкции, Electronic Arts



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