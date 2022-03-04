Санкции ударили и по российским геймерам: Electronic Arts приостановит продажу компьютерных игр в России

Electronic Arts приостановит продажу компьютерных игр в России и Белоруссии из-за "конфликта, который разворачивается в Украине", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы приняли решение прекратить продажи наших игр и контента, включая пакеты виртуальной валюты, в России и Беларуси, пока продолжается этот конфликт. В результате наши игры и контент больше не будут доступны для покупки в нашем магазине в российском регионе на сайте Origin или в приложении EA, в том числе в игровых магазинах. Мы также работаем с нашими партнерами по платформе, чтобы удалить наши игры из их магазинов и прекратить продажу нового внутриигрового контента в регионе", - говорится в заявлении.

В группе сообщества социальной сети "ВКонтакте" интернет-пользователи уже сообщают о невозможности попасть на платформу.

Ранее EA удалила из FIFA 22 и NHL 22 российские команды и сборные.

Кроме того, "санкции" в отношении российских геймеров ввела также компания CD Projekt. Она также объявила о решении не продавать свои игры в России и Беларуси из-за вооруженного конфликта РФ и Украины. Ранее такую меру использовала Bloober Team.