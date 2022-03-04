Роскомнадзор принял решение о блокировке социальной сети Facebook

4 марта Роскомнадзор принял решение о блокировке доступа к социальной сети Facebook, принадлежащей компании Meta Platforms, Inc. Информация об этом опубликована в официальном telegram-канале ведомства, передает корреспондент Накануне.RU.

В ведомстве заявили, что эти меры являются ответными на ограничение доступа к российским СМИ.

"С октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook. В последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам: телеканала "Звезда", информационного агентства "РИА Новости", Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов "Лента.ру" и "Газета.ру", - говорится в сообщении.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что ограничения запрещены федеральным законом "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", принятым, в том числе, для недопущения нарушений ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа российских пользователей к российским СМИ на иностранных интернет-платформах.