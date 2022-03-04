Суд огласил приговор 11 виновникам взрывов на шахте "Северная"

Суд вынес приговор 11 фигурантам уголовного дела о взрывах в горных выработках шахты "Северная" в Воркуте, из-за чего погибло 36 человек, еще 17 получили травмы различной степени тяжести, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

В числе погибших сотрудники угледобывающего предприятия "Воркутауголь" и горноспасатели.

10 подсудимых признали виновными в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и крупного ущерба, а также смерть двух и более лиц. Еще одного подсудимого признали виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц и причинение особо крупного ущерба).

В числе осужденных - первый заместитель генерального директора – технический директор "Воркутауголь" Денис Пайкин, помощник директора по охране труда структурного подразделения "Исполнительный аппарат" АО "Воркутауголь" Олег Бабиченко, работники структурного подразделения "Шахта "Северная" АО "Воркутауголь": директор шахты Михаил Тимофеев, начальник участка по добыче угля №12 Олег Кондратюк, начальник участка аэрологической безопасности Владислав Акиничев, его заместители Андрей Плахов и Александр Халиченко, электрослесарь Денис Федюков, командир военизированного горноспасательного отряда Леонид Лобков и его помощник Олег Будаев, главный государственный инспектор Воркутинского территориального отдела Печорского управления Ростехнадзора Павел Маслов.

Напомним, 25 февраля 2016 года на шахте "Северная" на глубине 780 м произошел выброс метана и несколько взрывов, повлекшие обрушение породы. За завалами возник пожар. Из 111 шахтеров на поверхность удалось вернуться только 81. На месте ЧП были обнаружены тела четырех шахтеров. было

Позднее, 28 февраля, при проведении поисково-спасательных работ, в шахте прогремел третий взрыв. Погибли шесть человек: один работник шахты и пятеро горноспасателей. Еще пять человек пострадали. Оставшиеся ненайденными 26 горняков были признаны погибшими.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело.

В СКР подчеркнули, что нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, ставшие причиной трагедии, носили системный характер и продолжались на протяжении нескольких лет. Следователи сообщают, что руководство предприятия пыталось выполнить план по добыче угля, чтобы избежать штрафа со стороны вышестоящего руководства.

В ведомстве раскрыли роль каждого фигуранта в преступлении.

Так, о нарушениях требований безопасности знали Тимофеев, Бабиченко, Акиничев, Кондратюк, Плахов и Халиченко. Работа по добыче угля не прекращалась, это привело к загазованности выработок и пространства шахты.

"В результате целенаправленного вмешательства Федюкова в систему аэрогазового контроля функция автоматического отключения электричества при повышении концентрации метана в горных выработках была выведена из строя. Также игнорировалась необходимость принудительного разупрочнения кровли, это привело к ее зависанию и обрушению, последующему повреждению горно-шахтного оборудования, короткому замыканию, воспламенению и взрыву метановоздушной смеси. В обязанности Маслова входило осуществление надзора за соблюдением требований промышленной безопасности в шахте "Северная", который фактически не осуществлялся. В результате системного нарушения правил безопасности произошел первый взрыв, повлекший гибель 30 человек", - говорится в сообщении.

27 февраля 2016 года после проведения горноспасательной операции Будаев и еще один из фигурантов в присутствии Лобкова направил горноспасателей и работников "Воркутауголь" в горные выработки для проведения работ по ликвидации аварии. При этом они достоверно знали, что нахождение людей в шахте представляет опасность, и возможен новый взрыв. Пайкин как технический директор угледобывающей организации, видя такие нарушения требований безопасности, руководителя ликвидации не отстранил, нового не назначил и фактически самоустранился от возложенных на него обязанностей. В ночь на 28 февраля произошел новый взрыв, в результате которого шесть человек погибли, шесть получили телесные повреждения.

Приговором суда Пайкину назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы, Бабиченко и Тимофееву - 4 года 8 месяцев, Акиничеву и Кондратюку – 4,5 лет, Маслову - 4 лет, Плахову - 3 лет, Халиченко - 2 лет 10 месяцев, Федюкову - 3,5 лет. Отбывать наказание они будут в колонии-поселении. Лобкову и Будаеву назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно. В отношении еще троих фигурантов, двое из которых скончались, решения суда будут вынесены позднее.