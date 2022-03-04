Минобороны РФ сообщило, что ВСУ готовят провокацию в Харькове

Минобороны РФ предупредило о провокации, которые готовят украинские националисты в городе Харьков с участием западных журналистов.

Как сообщил Накануне.RU официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, на улице Жилярди Киевского района в частном секторе между домами размещены реактивные системы залпового огня. Местным жителям, в том числе детям, националисты запрещают покидать свои дома.

"Сейчас установки приведены в готовность к обстрелу подразделений российских вооруженных сил, расположенных вне города.

Цель провокации - вызвать ответный огонь российской артиллерии по жилому сектору Харькова. Всё это планируется снимать на камеры с последующей передачей съемок западным журналистам", - говорится в сообщении.

Российские вооруженные силы оказывают помощь жителям освобожденных от националистов населенных пунктов. Так, в Херсон, по просьбе местной администрации, российские военнослужащие доставили более 140 тонн продовольствия и медикаментов. Весь гуманитарный груз передан для раздачи местному населению.

Конашенков также сообщил, что отступающие на Донбассе подразделения националистов, сформированные во Львовской и Ивано-Франковской областях, наносят ущерб критически важным объектам социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения населения. Наибольший урон наносится системам водоснабжения и энергетики. Цель таких действий, - создание на Донбассе гуманитарной катастрофы.

По данным Минобороны, группировка войск Луганской Народной Республики, продолжая наступательные действия, овладела населенными пунктами Шандриголово, Александровка, Дерилово, Среднее, Лоовое. Вооруженные силы Донецкой Народной Республики взяли под контроль населенные пункты Розовка, Труженка, Знаменовка и Пузатое. Подразделения российских Вооруженных Сил продолжают наступление на широком фронте. Действуя смежными флангами с подразделениями Донецкой Республики, взяты под контроль населенные пункты Пятихатки, Шевченково, Пологи, Гусарка, Новоданиловка и Щербаки.



