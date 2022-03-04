04 Марта 2022
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Политика
Владимир Зеленский (2022) | Фото: t.me/Novoeizdanie / telegram-канал &quot;Новое Издание&quot;

Зеленский бежал в Польшу - депутат Рады

Депутат Рады Илья Кива заявил, что верховный главнокомандующий ВСУ президент Владимир Зеленский бежал в Польшу. Об этом он сказал в видеообращении к украинцам.

"Только что мне подтвердили, что Зеленский пересек сегодня украино-польскую границу и сейчас находится в безопасности - в американском посольстве. Именно оттуда он дальше продолжит утилизировать украинскую армию и гражданское население, отдавая безумные приказы, которые стоят сегодня тысяч человеческих жизней. Помните: когда вы будете гнить в земле, они будут тратить свои награбленные деньги. Кстати, в земле вы будете гнить в той, которую они продали", - сказал Кива.

Сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Зеленский находится в Польше.

Позже пресс-служба Верховной рады заявила, что Зеленский находится в Киеве и "он со своим народом". При этом советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк отказался отвечать на вопрос о местонахождении Зеленского.

Интересно, что последний раз Зеленский точно был в Киеве вечером 25 февраля, когда он записал видеоролик со своим окружением на фоне правительственных зданий. После этого ни на одном из многочисленных видеороликов нельзя идентифицировать его местонахождение. На следующий день Володин заявил, что Зеленский бежал во Львов.

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