Владимир Путин переговорил по телефону с канцлером Германии о ситуации на Украине

04 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про Счастье и "мариупольский котел"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России За рубежом Украина ДНР и ЛНР Москва Московская область
Олаф Шольц (2022) | Фото: Christoph Soeder / Pool via REUTERS

Владимир Путин переговорил по телефону с канцлером Германии о ситуации на Украине

Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Разговор состоялся по инициативе германской стороны. Лидеры обсудили ситуацию на Украине.

"Владимир Путин изложил российские принципиальные подходы в контексте проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса, подробно разъяснил ее цели и задачи, которые непременно будут реализованы. Олаф Шольц выразил озабоченность в связи с активными боевыми действиями и сообщениями о жертвах среди гражданского населения и военных потерях сторон. В этой связи Владимир Путин напомнил, что западные партнеры на протяжении восьми лет закрывали глаза на геноцид, устроенный киевским режимом в отношении жителей республик Донбасса, на гибель около 14 тысяч человек, в том числе тысяч детей. В ходе спецоперации российские военные принимают все возможные меры для сохранения жизни мирных граждан, а информационные вбросы о якобы ведущихся обстрелах Киева и других крупных городов являются грубыми пропагандистскими фальшивками", - говорится в сообщении.

Путин подчеркнул, что основная опасность исходит от военных формирований неонацистов, которые совершают многочисленные военные преступления, используя террористические методы, размещая ударные вооружения в жилых кварталах, цинично прикрываясь гражданским населением. При этом официальный Киев не выполняет свои обещания прекратить это варварство: в последние дни число таких случаев увеличивается.

Президент сообщил, что фиксируют появление наемников из третьих стран, в том числе из Албании и Хорватии, косовских боевиков и даже джихадистов с опытом боевых действий в Сирии. По словам главы государства, в заложниках у Киева более 6 тыс. иностранцев, в основном студентов, которых используют как живой щит. Попытки покинуть территории, контролируемые украинскими силовиками, пресекаются с помощью оружия.

В качестве примера Владимир путин привел обстрел общежития студентов-иностранцев в городе Сумы. Путин подчеркнул, что "Коллективный Запад" предпочитает игнорировать эти нарушения международного гуманитарного права. Путин привал Шольца оказать влияние на киевские власти, чтобы добиться скорейшего освобождения и безопасной эвакуации иностранцев.

Путин заявил, что Россия открыта к диалогу с украинской стороной, как и со всеми, кто хочет мира на Украине, но при условии выполнения всех российских требований: нейтральный и безъядерный статус Украины при обязательной демилитаризации страны, а также о денацификации украинского государства, признание российской принадлежности Крыма, суверенитета ДНР и ЛНР в административных границах Донецкой и Луганской областей.

Теги: Владимир Путин, Украина, ДНР, ЛНР, канцлер Германии, телефонные переговоры



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети