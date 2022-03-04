Владимир Путин переговорил по телефону с канцлером Германии о ситуации на Украине

Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Разговор состоялся по инициативе германской стороны. Лидеры обсудили ситуацию на Украине.

"Владимир Путин изложил российские принципиальные подходы в контексте проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса, подробно разъяснил ее цели и задачи, которые непременно будут реализованы. Олаф Шольц выразил озабоченность в связи с активными боевыми действиями и сообщениями о жертвах среди гражданского населения и военных потерях сторон. В этой связи Владимир Путин напомнил, что западные партнеры на протяжении восьми лет закрывали глаза на геноцид, устроенный киевским режимом в отношении жителей республик Донбасса, на гибель около 14 тысяч человек, в том числе тысяч детей. В ходе спецоперации российские военные принимают все возможные меры для сохранения жизни мирных граждан, а информационные вбросы о якобы ведущихся обстрелах Киева и других крупных городов являются грубыми пропагандистскими фальшивками", - говорится в сообщении.

Путин подчеркнул, что основная опасность исходит от военных формирований неонацистов, которые совершают многочисленные военные преступления, используя террористические методы, размещая ударные вооружения в жилых кварталах, цинично прикрываясь гражданским населением. При этом официальный Киев не выполняет свои обещания прекратить это варварство: в последние дни число таких случаев увеличивается.

Президент сообщил, что фиксируют появление наемников из третьих стран, в том числе из Албании и Хорватии, косовских боевиков и даже джихадистов с опытом боевых действий в Сирии. По словам главы государства, в заложниках у Киева более 6 тыс. иностранцев, в основном студентов, которых используют как живой щит. Попытки покинуть территории, контролируемые украинскими силовиками, пресекаются с помощью оружия.

В качестве примера Владимир путин привел обстрел общежития студентов-иностранцев в городе Сумы. Путин подчеркнул, что "Коллективный Запад" предпочитает игнорировать эти нарушения международного гуманитарного права. Путин привал Шольца оказать влияние на киевские власти, чтобы добиться скорейшего освобождения и безопасной эвакуации иностранцев.

Путин заявил, что Россия открыта к диалогу с украинской стороной, как и со всеми, кто хочет мира на Украине, но при условии выполнения всех российских требований: нейтральный и безъядерный статус Украины при обязательной демилитаризации страны, а также о денацификации украинского государства, признание российской принадлежности Крыма, суверенитета ДНР и ЛНР в административных границах Донецкой и Луганской областей.