04 Марта 2022
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Следственный комитет (2021) | Фото: пресс-служба СКР

В Екатеринбурге на несанкционированном митинге задержали женщину со свастикой

В Екатеринбурге на несанкционированном митинге, который прошел 3 марта, полиция задержала женщину с татуировками на руках в виде фашисткой свастики,

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, всего с 25 февраля по 3 марта в органы внутренних дел было доставлено 126 человек. В отношении них составлено 129 протоколов по статьям "Нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия", "Неповиновение сотруднику полиции", "Мелкое хулиганство", "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики".

Также на незаконных акциях были задержаны 16-летние подростки, в отношении них составлено восемь протоколов. К ответственности за ненадлежащее воспитание привлекут родителей подростков.

"Кроме того, среди нарушителей, оказавшихся в ОВД, была студентка Уральского государственного аграрного университета. Будущий кинолог, 1986 года рождения, состоящая на учете под административным в ОП № 11 УМВД по Екатеринбургу, ранее судимая за причастность к убийству, к причинению тяжкого телесного вреда здоровью и дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, в последний раз освободилась из мест лишения свободы в апреле 2019 года. Срок за тяжкие преступления отбывала в исправительной колонии № 15 Самарской области. Ее руки напоминали картинную галерею с нацистскими символами. Можно лишь предполагать, чему она могла научить своих двух маленьких дочерей. Представители МВД привлекли женщину к административной ответственности. Еще одним задержанным стал чиновник государственного жилищного и строительного надзора. Мужчина, 1994 года рождения, дважды переступил черту закона. Он не только проигнорировал требования полиции разойтись, но и набросился на сотрудника ОВД, причинив ему травму, за что также придется ответить в установленном порядке", - отметил полковник Горелых. Он призвал свердловчан отказаться от несанкционированных акций.

По словам старшего помощника руководителя регионального СКР Александра Шульги, по данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург областного СКР возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

"Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до пяти лет лишения свободы. Подозреваемый допрошен, он дал признательные показания. Следственные органы СК России напоминают об ответственности за нарушение общественного порядка, сопровождающееся насилием и оскорблением представителей власти. Следователи дадут самую жесткую правовую оценку каждому факту нападения или совершения других противоправных действий в отношении представителей власти, стоящих на страже правопорядка", - подчеркнул он.

Теги: несанкционированный митинг, задержание, свастика



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