04 Марта 2022
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Экономика В России
самолёт boeing-737 авиакомпания победа (2016) | Фото: Накануне.ru

"Сможете летать сами": гендиректор авиакомпании "Победа" Калымков ушел в отставку

Генеральный директор авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков ушел в отставку. Об этом он сообщил в письме сотрудникам перевозчика. В тексте обращения говорится, что решение было для Калмыкова "непростым". Он сообщил, что останется в России и займется "развитием других проектов", где "в текущих условиях" сможет "принести больше пользы".

Около недели назад в соцсетях и СМИ появились слухи о том, что в день начала военной операции РФ на Украине Калмыков с семьей покинул страну и уехал в Швейцарию. Подтверждения этой информации от Калмыкова не было.

"Команда "Победы" выросла и окрепла настолько, что вы сможете летать сами, без меня. Сегодня компания абсолютно устойчива, на счетах находится рекордный объем денежных средств, у нас отсутствуют кредитные обязательства. И я искренне и с большой благодарностью желаю нашей "Победе" дальнейших успехов", - пишет Калмыков.

"Победа" входит в группу "Аэрофлот" с государственным участием. Компания попала под санкции, для нее закрыта значительная часть неба Европы. Кроме того, в парке "Победы" только самолеты Boeing 737-800 NG, а американская корпорация объявила, что прекращает обслуживание и продажу запчастей для своих самолетов в России.

Теги: андрей калмыков, победа, увольнение, швейцария, санкции



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