04 Марта 2022
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сборная Белоруссии Паралимпиада открытие российский флаг (2016) | Фото: Reuters

Паралимпийцы из Пермского края получат финансовую поддержку, несмотря на отстранение от соревнований

Паралимпийцам из Пермского края окажут финансовую поддержку. Об этом сообщает "РБК-Пермь" со ссылкой на главу минспорта Татьяну Чеснокову.

Для выделения средств в нормативный акт внесут изменения. Однако сумма будет существенно ниже, чем была бы за выигранную медаль. Установленные суммы и сроки получения в минспорта прокомментируют после того, как документ будет готов.

Пермский край должны были представлять лыжники и биатлонисты с нарушением зрения: Олег Пономарёв, Анастасия Багиян и Владимир Хайруллин.

Сообщается также, что сборная готовится к вылету в Россию. Предварительно это произойдет 6 марта.

Теги: паралимпийские игры, белоруссия, россия, отстранение, минспорта Пермского края, Татьяна Чеснокова



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