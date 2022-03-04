В южноуральском поселке собака напала на ребенка

В поселке Буранный Агаповского района собака напала на десятилетнего ребенка. По данному факту проводится проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе проверки будет дана оценка исполнению должностными лицами органа местного самоуправления федерального законодательства при обращении с безнадзорными животными. Ранее начальник управления сельского хозяйства и продовольствия администрации района получил прокурорское представление за непринятие мер к организации отлова бродячих животных.

Напомним, в Челябинской области участились случаи нападения собак на детей. В Челябинске после нападения собаки на семилетнего мальчика возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Инцидент произошел 6 февраля в Советском районе. Ребенок гулял во дворе дома, когда на него напала собака. 13 февраля в Челябинске бездомная собака укусила за лицо 12-летнего мальчика. 16 февраля собаки напали на ребенка, когда он шел в школу. Девочка получила травмы головы и тела. Ее госпитализировали. Возбуждено дело о халатности.

Министерство сельского хозяйства Челябинской области подготовило поправки в закон об ответственном обращении с животными. Они предлагают сделать регулируемой численность животных.