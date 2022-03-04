04 Марта 2022
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Общество Свердловская область
чиновник, депутат, отставка, увольнение, дверь (2018) | Фото: Накануне.RU

Преподавателя УрГПУ уволили за антивоенные пикеты в Екатеринбурге

Александр Клокунов, организовавший антивоенный пикет "За мир и дружбу между народами", покинул должность преподавателя в УрГПУ.

Как сообщают "Вечерние Ведомости" со ссылкой на самого активиста, в феврале завкафедры иностранных языков попросил его передать учебную программу и табель успеваемости другому преподавателю. После этого активист решил подать заявление на увольнение, заявив об отсутствии желания работать в вузе.

Последний день работы Клокунова был вчера, однако на данный момент он отбывает административный арест за одиночный пикет "против полицейского произвола".

Напомним, что в полиции официально прокомментировали состоявшийся в Екатеринбурге несанкционированный антивоенный митинг, который прошел 24 февраля. Уже тогда пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых назвал задержанного на протестной акции активиста - бывшим преподавателем вуза.

Теги: УрГПУ, увольнение, антивоенный пикет, Екатеринбург, Клокунов



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