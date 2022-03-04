04 Марта 2022
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Общество В России
Логотип соцсети TikTok. (2020) | Фото: TikTok

Шок-контент: в Совете Федерации сегодня играла музыка из Tik Tok и Beatles

Трансляция внеочередного заседания Совета Федерации сегодня сопровождалась необычным музыкальным контентом. Помимо традиционного гимна России при открытии заседания звучала и другая музыка.

Так, за несколько минут до начала заседания заставку с датой и временем дополнила аранжировка песни "Michelle" британского коллектива Beatles.

В самом начале заседания спикер палаты Валентина Матвиенко предложила почтить память российских военных, погибших на Украине. В своей речи она максимально конкретизировала название того, что происходит, по ее мнению, в соседней стране: "Наши войска проводят специальную точечную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины".

Вместо традиционной минуты молчания в тишине в этот момент включили песню артиста, выступающего под псевдонимом Shaman.

Примечательно, что был включен не официальный видеоклип на композицию "Встанем" (вышел на YouTube ко Дню защитника отечества, занимает 3 место на вкладке "В тренде" среди музыкальных видео, более 500 тыс. просмотров), а перепост из Tik Tok – одной из самых порицаемых представителями власти соцсетей.

Нельзя исключать, что видео нашла сама Матвиенко – она позже сказала, что сама лично смотрит и мониторит происходящее в соцсетях.

"Такие проникновенные, попадающие в душу слова. И они звучат не из уст шоу-тусовки, их сочиняют наши молодые ребята. Мурашки по коже, когда такое слышишь. В соцсетях все больше таких видео, подтверждающих, что правда на нашей стороне, а сила – в правде", - заявила Матвиенко.

Теги: валентина матвиенко, совет федерации, соцсети, tik tok



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