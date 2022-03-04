В Кремле опровергли заявление Киева об отказе от цели денацификации Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слова представителя офиса президента Украины о том, что Россия больше не выдвигает требование о денацификации Украины.

"Это не так", - цитируют Пескова "Известия".

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на переговорах делегаций ключевым вопросом стало неразмещение отдельных видов вооружений. По его словам, Россия уже "прекратила говорить о денацификации".

Напомним, вечером 3 марта переговоры между Россией и Украиной завершились планами по проведению третьего раунда. Когда именно он состоится, пока неизвестно.

При этом между странами было достигнуто согласие о совместном обеспечении гуманитарных коридоров, для чего огонь, вероятно, будет временно прекращен.