04 Марта 2022
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Политика В России
Валентина Матвиенко (2022) | Фото: пресс-служба Совета Федерации

"Законы суровые, но времена такие": сенаторы одобрили сроки до 15 лет за фейки о российских военных

Совет Федерации сегодня следом за Госдумой одобрил единогласно поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие до 15 лет лишения свободы за "изготовление и распространение фейков" о военных РФ.

Примечательно, что явка на рассмотрение достаточно важного для властей закона в СФ была еще ниже, чем в Госдуме. Если в нижней палате парламента в момент голосования отсутствовали 49 депутатов (то есть не голосовал каждый девятый), то сенаторы не досчитались почти четверти – единогласно законопроект одобрили 153 сенатора из 200. Интересно, что первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев, который представлял законопроект сенаторам, сказал: "Хочу отметить: депутаты – все 401 человек – проголосовали единогласно (напомним, что в Госдуме всего 450 депутатов)".

Вопросов у сенаторов почти не было. Людмила Нарусова поинтересовалась, попадет ли под действие закона ответ официального должностного лица, содержащий недостоверные сведения. Полетаев затруднился ответить, сказал, что будет зависеть от случая, и в итоге "следствие разберется".

Выступила спикер СФ Валентина Матвиенко. Ее речь содержала очень много оценочных и категоричных суждений. "То, что говорят американские соцсети, нельзя иначе охарактеризовать как ковровые информационные бомбардировки. Изливаются потоки чудовищной лжи. И внутри страны есть люди, готовые сознательно или неосознанно поучаствовать в таких боевых действиях. Но организаторы просчитались: расколоть и расшатать наше общество не удалось.  Я каждый день смотрю соцсети, и динамика за неделю такова: многие говорят, что не стыдятся того, что русские, за нами правда. Против нас брошены огромные пропогандистско-технологические силы. Поэтому нужны законы. Они суровые. Но времена такие, времена нас обязывают", - заявила Матвиенко.

А сенатор Алексей Пушков ей вслед потребовал применить жесткие меры к американским соцсетям, которые, по его мнению, не выполняют требования российских властей. "Вопрос должен стоять глубже. Нужно перейти к использованию в отношении этих соцсетей тех мер, которые предусмотрены в законе, но раньше не применялись", - заявил сенатор.

Теги: валентина матвиенко, наказание, фейки, военные, совет федерации



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