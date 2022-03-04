04 Марта 2022
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Общество Челябинская область
секта &quot;Орда&quot; (2016) | Фото:Накануне.RU

Епархия предупредила об активизации украинской секты на Южном Урале

В Челябинской области на фоне ситуации на Украине активизировалась деятельность психокультов и деструктивных сект, сообщили Накануне.RU в епархии.

В миссионерском отделе рассказали, что одной из таких структур, активно действующих в нашем регионе, является так называемая "Школа единого принципа", созданная на Украине. Ее последователи, занимаются антироссийской политической деятельностью. После начала военной спецоперации на Украине на официальном сайте организации появились незаконные призывы к гражданам России.

Среди последователей секты, по данным епархии, могут быть некоторые прихожане челябинских храмов. Южноуральцев призвали проявить бдительность и разумную недоверчивость в отношении нетрадиционных религиозных и общественных организаций.

Теги: епархия, секта, Украина,



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