Песков призвал россиян объединяться вокруг президента

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал россиян объединяться вокруг Владимира Путина.

По словам пресс-секретаря президента, есть много тех, кто поддерживает операцию на Украине, есть те, кто недопонимает, но сейчас надо быть вместе, объединяться вокруг главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Песков заявлял, что "президент слышит мнения всех и понимает пропорции тех, у кого иная точка зрения, и тех, кто с пониманием относится к таким вынужденным операциям".