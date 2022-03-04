04 Марта 2022
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Общество Свердловская область
Снегопад (2019) | Фото: Накануне.RU

В Свердловскую область идет сильный снегопад

На территории Среднего Урала завтра ожидается сильный снегопад, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области. Жителей региона просят не оставлять открытыми окна, двери, а также чердачные люки и вентиляционные отверстия. Помимо этого водителям советуют быть особенно внимательными из-за ухудшения видимости и скользкого дорожного покрытия.

"Находясь в дороге, будьте предельно внимательны. В случае неисправности или при очень плохой видимости: включите аварийную сигнализацию, остановитесь на обочине дороги, ждите помощи в автомобиле, двигатель оставьте включенным, приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом", - пишет МЧС.

В случае происшествия необходимо обратиться за помощью по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101" или единому номеру вызова экстренных служб "112".

Напомним, что синоптики также предупредили о резком похолодании к окончанию текущей недели. Так, температура воздуха 6 марта составит минус 15-20 градусов ночью, а в отдаленных районах и вовсе опустится до минус 25. Днем же ожидается от минус 6 до минус 13 градусов.

Теги: снегопад, похолодание, мчс



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