04 Марта 2022
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минобороны рф, министерство обороны рф (2022) | Фото: ТРК ВС РФ &quot;ЗВЕЗДА&quot;

Минобороны РФ: украинские нацисты в Харькове и Сумах обстреляли индийских граждан

Украинские нацисты в Харькове и Сумах нацисты обстреляли индийских граждан, есть раненые, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Вчера в Харькове на железнодорожном вокзале нацистами подверглась обстрелу группа индийских граждан. В городе Сумы неонацистскими формированиями обстреляно общежитие на улице Харьковской, в котором проживают индийские студенты, в результате пять человек получили ранения, а судьба одиннадцати человек на данный момент неизвестна", - цитирует генерала РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы Николай Коломейцев (КПРФ), представляющий в парламенте Ростовскую область, заявил, что, по его "оперативным данным, захвачен штаб нацбатальона "Айдар"".

"По моим оперативным данным, захвачен штаб нацбатальона "Айдар", и там есть документы, которые очень важны населению не только на этой стороне, но и на той. Надо переговорить с Минобороны и Генштабом, чтобы они некоторые документы позволили рассекретить. Это очень важно, - сообщил Коломейцев на пленарном заседании Госдумы. – Речь идет о том, какие были приказы у них на действия, и о подтверждении того, что мы предотвратили колоссальное кровопролитие. У них планировалось там за три – четыре часа стереть фактически с лица земли оборону и не останавливаться даже на границе Ростовской области".

Теги: Михаил Мизинцев, обстрел, Харьков, Сумы



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