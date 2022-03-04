04 Марта 2022
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Общество Тюменская область Уральский ФО Украина ДНР и ЛНР
Гуманитарная помощь, пункт временного разменения, Коптяки (2014) | Фото: Накануне.RU

Для беженцев с Донбасса в Тюмени подготовили 16 пунктов временного размещения

Тюменская область готова к приему эвакуированных с территории Украины, ЛНР и ДНР, сообщили Накануне.RU в информационном центре правительства региона.

Постановление о размещении людей, в экстренном порядке прибывающих в область с территории Украины, подписал губернатор Александр Моор. Он отметил, что задача властей создать комфортные условия для эвакуированных из Украины, Донецкой и Луганской народных республик.

"Эвакуированных обеспечат медицинской помощью и в случае необходимости протестируют на COVID-19. Детям и подросткам предоставят возможность посещать детсады, школы, техникумы и колледжи, а также учреждения дополнительного образования. Взрослым окажут содействие в трудоустройстве. При необходимости на помощь придут тюменские волонтеры", - говорится в сообщении.

Приезжающих разместят в 16 пунктах временного размещения: это гостиницы, базы отдыха, общежития. Все они находятся на территории Тюмени и Тюменского района.

Напомним, вечером 18 февраля началась эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Ростовскую область на фоне обострения конфликта с украинскими властями. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Теги: беженцы, пункты временного размещения, Александр Моор



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