МВД Германии: На Украину для участия в боевых действиях выехали правые экстремисты

У ведомств ФРГ есть информация о некотором числе правых экстремистов, которые выехали на Украину для участия в боевых действиях, заявил представитель МВД Германии.

Немецкое онлайн-издание ZEIT Online в своем расследовании пишет, что неонацисты из Германии давно поддерживают тесные контакты с правыми экстремистами в Украине. Как отмечает издание, уже много лет правые экстремисты все больше объединялись в международные сети, "движимые общим чувством необходимости защищать себя как якобы подвергнутую угрозе "белую расу".

"Ось Германия-Украина является одним из наиболее важных соединений", - приводит РИА Новости выдержки из статьи.

В МВД ФРГ заявили о том, что "заинтересованы в предотвращении выезда экстремистов из страны", эта задача возложена на федеральную полицию. Однако, по данным ZEIT Online, немецким службам безопасности известно по меньшей мере о трех немецких правых экстремистах, которые уже находятся на Украине.

Напомним, российские власти неоднократно подчеркивали, что целью военной операции на Украине является, в том числе, денацификация страны.

Россия не позволит неонацистам править на Украине, Украина будет денацифицирована, заявлял журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров. И глава МИДа, и президент РФ отмечали, что "никто не собирается оккупировать Украину".