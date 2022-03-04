МВД Германии: На Украину для участия в боевых действиях выехали правые экстремисты

04 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про Счастье и "мариупольский котел"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика За рубежом
Айдар, Киев, украинская армия, батальон (2015) | Фото:

МВД Германии: На Украину для участия в боевых действиях выехали правые экстремисты

У ведомств ФРГ есть информация о некотором числе правых экстремистов, которые выехали на Украину для участия в боевых действиях, заявил представитель МВД Германии.

Немецкое онлайн-издание ZEIT Online в своем расследовании пишет, что неонацисты из Германии давно поддерживают тесные контакты с правыми экстремистами в Украине. Как отмечает издание, уже много лет правые экстремисты все больше объединялись в международные сети, "движимые общим чувством необходимости защищать себя как якобы подвергнутую угрозе "белую расу".

"Ось Германия-Украина является одним из наиболее важных соединений", - приводит РИА Новости выдержки из статьи.

В МВД ФРГ заявили о том, что "заинтересованы в предотвращении выезда экстремистов из страны", эта задача возложена на федеральную полицию. Однако, по данным ZEIT Online, немецким службам безопасности известно по меньшей мере о трех немецких правых экстремистах, которые уже находятся на Украине.

Напомним, российские власти неоднократно подчеркивали, что целью военной операции на Украине является, в том числе, денацификация страны.

Россия не позволит неонацистам править на Украине, Украина будет денацифицирована, заявлял журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров. И глава МИДа, и президент РФ отмечали, что "никто не собирается оккупировать Украину".

Теги: германия, украина, правые экстремисты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети