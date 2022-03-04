04 Марта 2022
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Происшествия Челябинская область
наручники, суд, тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

Челябинского депутата подозревают в даче взятки

В Челябинске депутата совета депутатов Курчатовского района Вячеслава Ершова подозревают в даче взятки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК, подозреваемый был задержан при передаче взятки в значительном размере сотруднику государственного казенного учреждения. Деньги были переданы, как считает следствие, за совершение незаконных действий по выдаче разрешительной документации.

В ближайшее время Ершову изберут меру пресечения.

Напомним, в июне 2021 года депутаты ЗСО утвердили постановление о сложении полномочий депутата Законодательного собрания Челябинской области Вячеслава Ершова. Новым депутатам на довыборах был избран директор Челябинского цинкового завода Павел Избрехт.

Теги: депутат, взятка, Вячеслав Ершов,



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