Челябинского депутата подозревают в даче взятки

В Челябинске депутата совета депутатов Курчатовского района Вячеслава Ершова подозревают в даче взятки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК, подозреваемый был задержан при передаче взятки в значительном размере сотруднику государственного казенного учреждения. Деньги были переданы, как считает следствие, за совершение незаконных действий по выдаче разрешительной документации.

В ближайшее время Ершову изберут меру пресечения.

Напомним, в июне 2021 года депутаты ЗСО утвердили постановление о сложении полномочий депутата Законодательного собрания Челябинской области Вячеслава Ершова. Новым депутатам на довыборах был избран директор Челябинского цинкового завода Павел Избрехт.