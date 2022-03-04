04 Марта 2022
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Экономика В России
офшоры, доллар, кораблик, отток капиталов (2015) | Фото: Getty Images / RapidEye

Минфин РФ рассчитывает на "разморозку" резервов ЦБ по итогам переговоров

Министерство финансов России рассчитывает, что замороженные санкциями резервы ЦБ станут доступны по итогам переговоров, при этом удастся избежать крупных последствий для бюджетной системы. Пока средств на исполнение обязательств у правительства достаточно, сообщила замминистра финансов Ирина Окладникова, выступая в Госдуме.

"Мы проводим сейчас оценку тех санкций, которые введены, финансовую оценку, оценку последствий. Ну, конечно, мы рассчитываем на то, что соответствующие средства в рамках последующих переговорных позиций будут доступны Центральному банку и никаких крупных финансовых последствий для бюджетной системы они не принесут", - сказала Окладникова.

"В настоящее время мы точно уверены, что нам достаточно средств на исполнение всех обязательств, которые были предусмотрены на текущий год", - добавила она.

Ранее агентство S&P оценило объем "замороженных" резервов ЦБ в половину от всех имеющихся средств. 

Теги: минфин, резервы, заморозка, санкции, цб



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