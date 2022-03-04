Вопрос о строительстве дороги в Уктусском лесопарке снят за несколько дней до слушаний

Вопрос о строительстве автомобильной дороги в Уктусском лесопарке Екатеринбурга снят с обсуждения. Об этом Накануне.RU сообщили в Свердловском областном отделении КПРФ.

Напомним, на 9 марта в администрации города были назначены общественные слушания, которые могли решить судьбу Уктусского лесопарка. По данным коммунистов, часть земли планировалось исключить из зоны особо охраняемых природных территорий ради строительства автодороги к термальному комплексу "Баден-Баден". Это повлекло бы вырубку лесных насаждений.

По информации руководителя Свердловской КПРФ, депутата заксобрания региона Александра Ивачева, общественные слушания о снятии статуса ООПТ с части лесопарка Уктус отменены. Как уточнили в партии, это связано с отзывом заявителем своего обращения.

Напомним, что на 8 марта свердловские коммунисты планировали митинг против строительства "Баден-Бадена" на Уктусе. Однако министерство общественной безопасности региона отказало им в согласовании, сославшись на пандемию.

Ранее в КПРФ отмечали, что уже третий год им запрещают проводить митинги из-за коронавируса, в то время как для других партий таких ограничений нет.