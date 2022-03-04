04 Марта 2022
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Власти Москвы не согласовали антивоенную акцию в столице

Власти Москвы не согласовали проведение антивоенной акции в столице. Организаторы подавали заявки на 12 марта.

В пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции назвали причиной отказа эпидобстановку.

"Поступили заявки на проведение шествия с 14 до 19 часов по Бульварному кольцу, а также проспекту Академика Сахарова, эта акция предполагала до 30 тысяч человек. Также было намечено шествие 25 тысяч человек с 14:00 до 19:00 от здания Госдумы до Триумфальной площади. Кроме того, была намечена демонстрация от метро "Пушкинская" до метро "Охотный Ряд", на которую было завялено 100 тысяч участников", - цитирует РИА Новости пресс-службу ведомства.

Примечательно, что накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о снятии почти всех ограничительных мер в городе, в том числе разрешено проведение спортивных и развлекательных мероприятий. Об отмене ограничений на массовые мероприятия при этом не говорилось ни слова.

Теги: москва, антивоенная акция, запрет, власти, шествие



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