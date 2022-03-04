04 Марта 2022
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Уральские авиалинии Airbus A320neo (2019) | Фото: пресс-служба Уральских авиалиний

"Уральские авиалинии" отменяют рейсы в Таиланд

Авиакомпания "Уральские авиалинии" приостанавливают рейсы в Таиланд. Об этом они сообщают в своем Telegram-канале.

До 31 мая авиасообщение прекращается по следующим направлениям:

U6-7445/7446 Владивосток – Пхукет - Владивосток с 8 марта;

U6-7447/7448 Иркутск - Пхукет - Иркутск с 5 марта;

U6-7473/7474 Екатеринбург - Пхукет - Екатеринбург с 8 марта.

Напомним, что воздушное судно компании "Уральские авиалинии" было задержано вместе с пассажирами в Дубае. Как сообщает пресс-служба авиакомпании, в ОАЭ сейчас проходит проверка документов.

Теги: уральские авиалинии, Таиланд, рейс



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