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Общество Тюменская область Уральский ФО
(2021) | Фото: admtyumen.ru

Тюменские аграрии могут рассчитывать на кредитные каникулы

Тюменские аграрии могут рассчитывать на кредитные каникулы. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе информационного центра Правительства Тюменской области.

"Сельхозпроизводители получили право шестимесячной отсрочки платежей по льготным инвесткредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 году.
(Речь идет о выплатах, которые нужно внести с 1 марта по 31 мая 2022 года). Получатели краткосрочных льготных займов могут продлить срок кредита на год. Льготная ставка для заемщиков останется прежней – до 5% годовых. Новые кредиты также будут выдавать на этих условиях. Поддержку также получат банки, участвующие в программе льготного кредитования", - говорится в сообщении.

Заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального департамента АПК Владимир Чейметов, отметил, что аграрии региона готовы к посевной кампании и выйдут в поля, как только позволит погода. Регион полностью обеспечен семенами и готов поделиться ими с другими регионами.

Готовность сельхозтехники составляет 92%. Для проведения посевной кампании задействуют более 7,5 тысяч единиц техники. Сформирован запас дизельного топлива и ГСМ. Есть резерв с 2021 года. Заключаются контракты на новые поставки.

Формируется запас минеральных удобрений. Завезено две трети от необходимого объема.

Теги: кредитные каникулы, аграрии, посевная



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